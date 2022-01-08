Усталость конструкций. Названы предварительные причины обрушения моста через Немигу в Минске

Новости Беларуси. Резонансное происшествие в Минске. Ночью обрушилась пешеходная часть моста через улицу Немига, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Названы и предварительные причины произошедшего – усталость конструкций в связи с работой метро и повышенной нагрузкой из-за скачков температур На месте ЧП работает съемочная группа СТВ.

Ирина Волк, корреспондент:

Мы сейчас видим, что на месте ведется демонтаж конструкций. Работы нужно произвести в кратчайшие сроки – ведь это центр города. Интенсивность движения в выходные не такая высокая, но все же. Все случилось около 3:00, поэтому никто не пострадал, хотя в непосредственной близости находились несколько машин.

Теперь этот участок они, как и общественный транспорт, объезжают. Городские службы пустили в обход троллейбусы и автобусы.

Схема движения построена с учетом того, что пока здесь все перекрыто. Поэтому водителям рекомендуется использовать для объезда проспекты Независимости, Машерова, 2-е транспортное кольцо, улицу Ульяновскую и другие пути. Нам удалось получить и официальные комментарии.

Александр Дорохович, заместитель председателя Мингорисполкома:

Между 2:00 и 3:00 мы получили сообщение о том, что произошло обрушение пешеходной части путепровода через Немигу. Немедленно были отправлены сюда соответствующие службы, был оцеплен район. Очень важно, что никто не пострадал. Мы провели заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, определили первоочередные меры и приступили к исполнению. Как вы видите, мы выполняем работы по демонтажу обрушившейся части. Наша задача – в течение дня выполнить эти работы, затем в течение недели выполнить демонтаж всего путепровода. И, соответственно, в кратчайшие сроки, параллельно проектируя, выполнить строительство нового путепровода. Рассчитываем, что эти работы мы выполним в кротчайшие сроки. Это займет несколько месяцев. Работы будут вестись на объекте круглосуточно.