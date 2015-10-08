Минувшей ночью в Минске неизвестные подожгли три автомобиля

Новости Беларуси. «Фольксваген Пассат», «Пежо 307» и «Опель Астра» горели в ночь со среды на четверг в Московском районе столицы. Эти три иномарки были припаркованы у здания по адресу улица Лермонтова, дом 34.



Пресс-служба Минского городского управления МЧС:

8 октября в 03:22 в центр оперативного управления Минского городского управления МЧС от прохожих поступило сообщение о горящих легковых автомобилях напротив дома 34 по улице Лермонтова. Оперативно прибывшие на место вызова спасатели установили, что в результате поджога горело три легковых автомобиля, припаркованных на проезжей части: «Фольксваген Пассат» 2006 г.в., «Пежо 307» 2003 г.в. и «Опель Астра» 1992 г.в. Пожар ликвидирован в 03:32. В результате три автомобиля повреждены полностью.