В Гродно молодёжь разгромила арендованный дом во время проводов в армию

Новости Беларуси. В Гродно большая компания разгромила арендованный коттедж во время проводов друга в армию.

По информации УВД Гродненского облисполкома, молодые люди сняли частный дом. Гостей было более двух десятков, причем люди все прибывали.

Утром следующего дня в коттедж пришла его хозяйка и была шокирована – внутри были разбиты окна, сломан торшер, часть вещей плавала в пруду, пропал пылесос.

Женщина обратилась к правоохранителям.

Отдыхавшие толком не помнят, что случилось, но сожалеют о случившемся. Они пытались найти в пруду пылесос, ныряли туда, но он оказался у одного из участников застолья дома. Никто не вспомнил, как техника туда попала.

Действиям участников будет дана правовая оценка.

Организатор мероприятия возместил часть денег хозяйки, в том числе потерянные средства от планируемой сдачи коттеджа на следующие сутки другим людям. Жилище оказалось непригодным для комфортного пребывания в краткосрочной перспективе.