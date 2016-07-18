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Следователи просят откликнуться очевидцев ДТП 17 июля в Слуцком районе

18 июля 2016 14:40
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Новости Беларуси. Уголовное дело возбуждено по факту крупной аварии в Слуцком районе. Два человека погибли, еще трое ранены в результате столкновения двух легковых авто.

Трагедия произошла поздно вечером на Слуцкой трассе возле деревни Лучники, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Среди жертв – 62-летний водитель и его пассажир.

Машина двигалась в сторону столицы, ее водитель выехал на встречную, что и привело к аварии. Третий пассажир доставлен в больницу. Помощь медиков понадобилась водителю и пассажиру другого авто.

Чтобы выяснить обстоятельства трагедии, очевидцев призывают поделиться сведениями или записями видеорегистраторов со следователями.

# происшествия # Авария

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