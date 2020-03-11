Трое мужчин обманом завладели деньгами от продажи дорогих иномарок

Новости Беларуси. Правоохранители раскрыли преступную схему в сфере автолизинга.

Как сообщает МВД Беларуси, подозреваемыми являются 41-летний россиянин и два 35-летних белоруса, они причинили ущерб трём лизинговым организациям на сумму свыше 260 тысяч рублей.

Фигуранты действовали по определённой схеме. Мужчины представлялись руководителями фирм, которые занимаются прокатом иномарок и хотят расширить свой автопарк, а для этого им нужно купить автомобиль в лизинг, но не на своё имя. Подозреваемые предлагали людям сделку с разовым гонораром и обещали, что будут сами выплачивать ежемесячные платежи по займу.

Впоследствии выполнять долговые обязательства приходилось лизингополучателям. Далее лизинговые компании переводили деньги продавцам машин, однако эти люди тоже оказались подставными лицами, на которых машины регистрировались формально. В итоге фигуранты получали и автомобили, и деньги лизингодателей.

Выявлено более десяти преступных эпизодов, которые были совершены в 2019 году. Подозреваемые получили деньги от продажи таких иномарок, как BMW X5, Lexus RX и Jeep Grand Cherokee, сейчас эти машины разыскиваются. Устанавливаются иные эпизоды преступной деятельности фигурантов.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершённое в особо крупном размере».

Месяцем ранее в Могилёве мужчина просил у работников кафе деньги в долг, оставляя в залог часы.