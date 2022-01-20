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Ущерб исчисляется сотнями тысяч долларов. На территориях Беларуси и Испании задержали главарей хакерской группировки

20 января 2022 17:14
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Новости Беларуси. Компьютерные гении или обычные аферисты? Выходцы из стран СНГ заработали на махинациях с чужими карточками уголовный срок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Ущерб исчисляется сотнями тысяч долларов. На территориях Беларуси и Испании задержали главарей хакерской группировки-1

По информации следователей, фигуранты дела входили в транснациональную группу кардеров. В интернете мошенники доставали реквизиты банковских карт со всего мира и с их помощью расплачивались за покупку товаров из-за рубежа. Ущерб исчисляется сотнями тысяч долларов. Правда, теперь навыки кибер-жуликов молодым людям не пригодятся.  

Ущерб исчисляется сотнями тысяч долларов. На территориях Беларуси и Испании задержали главарей хакерской группировки-4

18 января в ходе международной полицейской операции на территориях Беларуси и Испании главари хакерской группировки были задержаны. Соучастники устанавливаются.  

Ущерб исчисляется сотнями тысяч долларов. На территориях Беларуси и Испании задержали главарей хакерской группировки-7

Андрей Ковалев, начальник главного управления по противодействию киберпреступности криминальной милиции МВД Беларуси:  
Не новый вид хищения для нашей страны. Мы с ним сталкивались неоднократно. Нужно понимать, что категория данных преступлений раскрывается не к какому-то сроку, не к конкретной дате либо календарному году, она раскрывается непосредственно в тесном взаимодействии и международном сотрудничестве. Данная группа попала в поле зрения несколько лет назад. Мы начали в отношении их работать. Начали их разрабатывать, был проведен комплекс, ряд оперативно-технических мероприятий. Нужно отметить, что группа профессиональная, слаженная, формировалась несколько лет. Каждый участник знал его роль, его цель и за это получал денежные средства. Чтобы задокументировать и доказать непосредственно их преступную деятельность, мы почти полгода взаимодействовали очень тесно с правоохранительными органами США.  

Ущерб исчисляется сотнями тысяч долларов. На территориях Беларуси и Испании задержали главарей хакерской группировки-10

Александр Семеник, заместитель начальника управления по расследованию преступлений против информационной безопасности и интеллектуальной собственности Следственного комитета Беларуси:   
Задержанные соучастники на территории Беларуси – это, в основном, люди с высшим экономическим, финансовым образованием, с познаниями в области информационных технологий, из благополучных семей, возрастом от 30 до 36 лет. Жажда наживы, легких денег и без особого труда как бы вот привела к тому, что люди хотели какой-то бизнес, думали, организовывали, планировали, но в итоге пришли к тому, что организовали бизнес на территории Испании и западных государств, который выразился в хищении денежных средств.  

Дожидаться суда обвиняемые будут под стражей. Вполне возможно, что скоро они отправятся туда, где показывают совсем другие карточные фокусы. Им грозит от 5 до 12 лет лишения свободы вместе со штрафом и конфискацией имущества.  

# Криминал # происшествия # Андрей Ковалев # Александр Семеник # Фотофакт

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