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Этот пешеход 15 раз нарушал ПДД, а водитель – 35. Fiat сбил нетрезвого мужчину под Минском

20 января 2022 16:53
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Новости Беларуси. ДТП произошло под Минском на 42-м километре автодороги Смолевичи – Самохваловичи – Негорелое, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 36-летний мужчина за рулем Fiat сбил нетрезвого пешехода, который шел навстречу и катил в руках велосипед.  

Этот пешеход 15 раз нарушал ПДД, а водитель – 35. Fiat сбил нетрезвого мужчину под Минском-1

Пострадавший 47-летний мужчина получил травмы головы, однако госпитализация ему не понадобилась. Ранее пешеход 15 раз попадал в поле зрения ГАИ в качестве нарушителя ПДД. Этот случай также не стал исключением. Участок дороги не был освещен. Светоотражающие элементы были только на велосипеде.  

Этот пешеход 15 раз нарушал ПДД, а водитель – 35. Fiat сбил нетрезвого мужчину под Минском-4

Известно, что до этого водитель Fiat 35 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Правда, на этот раз он ничего не нарушил, двигаясь по своей полосе в направлении Михановичей.  

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

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