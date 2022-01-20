Этот пешеход 15 раз нарушал ПДД, а водитель – 35. Fiat сбил нетрезвого мужчину под Минском

Новости Беларуси. ДТП произошло под Минском на 42-м километре автодороги Смолевичи – Самохваловичи – Негорелое, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 36-летний мужчина за рулем Fiat сбил нетрезвого пешехода, который шел навстречу и катил в руках велосипед.

Пострадавший 47-летний мужчина получил травмы головы, однако госпитализация ему не понадобилась. Ранее пешеход 15 раз попадал в поле зрения ГАИ в качестве нарушителя ПДД. Этот случай также не стал исключением. Участок дороги не был освещен. Светоотражающие элементы были только на велосипеде.