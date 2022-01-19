Под Смолевичами Fiat вынесло на встречку, где он столкнулся с Chevrolet

Новости Беларуси. ДТП на четвертом километре автодороги Р69 «Смолевичи – Смиловичи – Правдинский – Шацк». 65-летний водитель Fiat ехал в направлении Смолевичей. Мужчина не учел сложные погодные и дорожные условия, а также особенности и состояние своей машины, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Он зацепил правую обочину, после чего Fiat вынесло на полосу встречного движения, где он столкнулся с Chevrolet под управлением 47-летнего водителя. В результате аварии 65-летний пассажир Fiat с серьезными травмами доставлен в реанимацию. С телесными повреждениями госпитализирован водитель Chevrolet.