Польские вооружённые военнослужащие дважды нарушили белорусскую границу

Очередной инцидент на границе с Польшей: вооруженные военнослужащие дважды нарушили белорусскую границу. Незаконное пересечение наших рубежей вечером 18 января зафиксировали камеры видеонаблюдения в пункте пропуска «Козловичи», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польский вооруженный военнослужащий на автодорожном мосту зашел на белорусскую территорию на 20 метров и вернулся обратно. Спустя пару часов на этом же участке экипированный военный повторно нарушил белорусскую границу и снова вернулся в Польшу. По данным фактам проинформирована сопредельная сторона.

Таким образом, провокации со стороны Польши продолжаются. В белорусском погранведомстве отмечают, что, несмотря на недружественные шаги поляков, наша позиция остается прежней: все острые и спорные ситуации необходимо решать путем конструктивных двусторонних контактов и открытого диалога.