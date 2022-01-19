Прямой эфир

Польские вооружённые военнослужащие дважды нарушили белорусскую границу

19 января 2022 13:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Очередной инцидент на границе с Польшей: вооруженные военнослужащие дважды нарушили белорусскую границу. Незаконное пересечение наших рубежей вечером 18 января зафиксировали камеры видеонаблюдения в пункте пропуска «Козловичи», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Польские вооружённые военнослужащие дважды нарушили белорусскую границу-1

Польский вооруженный военнослужащий на автодорожном мосту зашел на белорусскую территорию на 20 метров и вернулся обратно. Спустя пару часов на этом же участке экипированный военный повторно нарушил белорусскую границу и снова вернулся в Польшу. По данным фактам проинформирована сопредельная сторона.  

Таким образом, провокации со стороны Польши продолжаются. В белорусском погранведомстве отмечают, что, несмотря на недружественные шаги поляков, наша позиция остается прежней: все острые и спорные ситуации необходимо решать путем конструктивных двусторонних контактов и открытого диалога.  

Польские вооружённые военнослужащие дважды нарушили белорусскую границу-4

Читайте также:

Больше вбросов – меньше правды. Что известно об инциденте о надругательстве над погранзнаком Беларуси?

На белорусско-польской границе повреждён государственный герб. Комментарий ГПК

Поляки обстреляли белорусский пограничный знак. Что об этом говорит эксперт по национальной безопасности?

# Государственная граница Беларуси # происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Втёрлась в доверие к членам семьи. 29-летняя гомельчанка похитила с банковского депозита более 500 тысяч российских рублей
19 января 2022 08:35

Втёрлась в доверие к членам семьи. 29-летняя гомельчанка похитила с банковского депозита более 500 тысяч российских рублей

Под Минском фургон на летних шинах не справился с управлением и опрокинулся
18 января 2022 20:45

Под Минском фургон на летних шинах не справился с управлением и опрокинулся

В Минске задержали 27-летнего россиянина за сбыт наркотиков. Парень работал закладчиком
18 января 2022 13:47

В Минске задержали 27-летнего россиянина за сбыт наркотиков. Парень работал закладчиком