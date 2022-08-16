Прямой эфир

Три года незаконно вырубали деревья и поставляли на профильные предприятия. Преступную схему пресекли в Беларуси

16 августа 2022 14:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 12 человек предстанут перед судом за незаконную рубку леса. Преступную схему выявили оперативники Минского облуправления ГУБОПиК, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Организатором хищения оказался 55-летний житель Борисова. Его и еще шестерых подельников задержали с поличным в начале мая во время вырубки деревьев под Смолевичами.  

Три года незаконно вырубали деревья и поставляли на профильные предприятия. Преступную схему пресекли в Беларуси-1

В последующем оперативники вышли еще на пятерых участников преступной группы. У каждого из них была своя роль: бригадир, наблюдатель, вальщик, грузчик и даже разведчик. Фигуранты тщательно конспирировались: меняли автомобили для перевозки древесины, пользовались радиостанциями, выставляли посты наблюдения.  

Три года незаконно вырубали деревья и поставляли на профильные предприятия. Преступную схему пресекли в Беларуси-4

Виталий Федорец, начальник 10-го управления ГУБОПиК МВД Беларуси:  
Сотрудники 10-го управления ГУБОПиК получили информацию, что 55-летний ранее судимый уголовный авторитет может быть причастен к созданию организованной преступной группы, которая занимается незаконной вырубкой древесины на территории Минской области. Оперативники установили, что фигурант действительно объединил в группу жителей города Борисова, освободившихся из мест лишения свободы, а также несовершеннолетних и безработных. На протяжении трех лет подельники занимались преступной деятельностью и доставляли древесину на профильные предприятия для переработки.  

Три года незаконно вырубали деревья и поставляли на профильные предприятия. Преступную схему пресекли в Беларуси-7

Установлено 42 факта незаконной рубки леса. Сумма ущерба превышает 600 тысяч рублей. Уголовное дело в отношении 28 участников организованной преступной группы направлено в суд.  

Три года незаконно вырубали деревья и поставляли на профильные предприятия. Преступную схему пресекли в Беларуси-10

Среди фигурантов есть несовершеннолетние.  

# Кража # происшествия # Виталий Федорец # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Обнаружено более 50 закладок». В Витебской области задержан оптовый наркокурьер
16 августа 2022 08:17

«Обнаружено более 50 закладок». В Витебской области задержан оптовый наркокурьер

В Зелёном Луге пьяный водитель врезался в «Газель»
15 августа 2022 15:08

В Зелёном Луге пьяный водитель врезался в «Газель»

Стрелял в сожительницу, поджёг свой дом и скрылся – в Чечерском районе задержали нетрезвого мужчину
14 августа 2022 14:36

Стрелял в сожительницу, поджёг свой дом и скрылся – в Чечерском районе задержали нетрезвого мужчину