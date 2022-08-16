Три года незаконно вырубали деревья и поставляли на профильные предприятия. Преступную схему пресекли в Беларуси

Новости Беларуси. 12 человек предстанут перед судом за незаконную рубку леса. Преступную схему выявили оперативники Минского облуправления ГУБОПиК, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Организатором хищения оказался 55-летний житель Борисова. Его и еще шестерых подельников задержали с поличным в начале мая во время вырубки деревьев под Смолевичами.

В последующем оперативники вышли еще на пятерых участников преступной группы. У каждого из них была своя роль: бригадир, наблюдатель, вальщик, грузчик и даже разведчик. Фигуранты тщательно конспирировались: меняли автомобили для перевозки древесины, пользовались радиостанциями, выставляли посты наблюдения.

Виталий Федорец, начальник 10-го управления ГУБОПиК МВД Беларуси:

Сотрудники 10-го управления ГУБОПиК получили информацию, что 55-летний ранее судимый уголовный авторитет может быть причастен к созданию организованной преступной группы, которая занимается незаконной вырубкой древесины на территории Минской области. Оперативники установили, что фигурант действительно объединил в группу жителей города Борисова, освободившихся из мест лишения свободы, а также несовершеннолетних и безработных. На протяжении трех лет подельники занимались преступной деятельностью и доставляли древесину на профильные предприятия для переработки.

Установлено 42 факта незаконной рубки леса. Сумма ущерба превышает 600 тысяч рублей. Уголовное дело в отношении 28 участников организованной преступной группы направлено в суд.