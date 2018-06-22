Уроженец Гродненской области выдавал себя за женщину и завладел 52 тысячами рублей

Новости Беларуси. В Минске завершено расследование многоэпизодного уголовного дела о мошенничестве в соцсетях.

По сведениям УСК по Минску, в преступлении обвиняется 24-летний уроженец Гродненской области. В социальных сетях и на сайтах знакомств молодой человек представлялся женщиной и общался с мужчинами.

Общение закончилось тем, что путём обмана и злоупотребления доверием гражданин завладел денежными средствами 63 человек на общую сумму свыше 52 тысяч рублей.

Потерпевшие перечисляли деньги на баланс мобильного телефона по просьбе «собеседницы», которой якобы нужно было уладить некие проблемы. Самый крупный перевод от одного человека составил более 33 тысяч рублей.

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Отмечается, что один из потерпевших перечислил деньги не на добровольной основе. Обвиняемый под угрозой раскрытия переписки супруге потерпевшего завладел 10 рублями.

Когда аккаунт фигуранта был заблокирован, он продолжил свою деятельность в мессенджерах на мобильном устройстве, но на звонки новых знакомых не отвечал, на встречи не приходил. В итоге в милицию обратились двое потерпевших.

По имеющимся сведениям, полученные деньги молодой человек переводил на свой счёт букмекерской конторы и обналичивал, а затем делал ставки на результаты спортивных состязаний. Также обвиняемый посещал увеселительные заведения столицы и дарил своей девушке дорогие подарки.

На данный момент фигурант находится под стражей. Потерпевшим ущерб возмещён частично. Уголовное дело передано в суд.

Весной 2018 года сообщалось о жительнице Могилёва, которая перевела «бизнесмену из Англии» 16,8 тысяч долларов.