Всё, что происходит в сети, может быть предано огласке. Разбираемся, как не стать жертвой виртуального романа

Новости Беларуси. Белорусы все чаще становятся жертвами шантажа за виртуальный секс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По данным МВД за 2017 год тех, кто оказался под угрозой обнародования пикантного видео, стало в 2,5 раза больше. Как не оказаться в неловкой ситуации?

Сценарии виртуальных, но от этого не менее страстных романов, в окончании которых, как минимум, одна из сторон дорого заплатит за удовольствие, все чаще становятся реальностью для белорусов. В социальных сетях мужчина знакомится с девушкой. Флирт, пикантные намеки, бурная фантазия и сладкое предвкушение созерцания всех прелестей такой далекой искусительницы, толкают очарованную жертву к ней в постель, пусть и виртуальную.

Алена Сырова, СТВ:

Вишенкой на торте, а в данном случае «клубничкой» становится пикантное видео и угроза его публичной демонстрации. За молчание вымогатели требуют, как правило, от 20 до 200 долларов. Во избежание позора, особы стеснительные перечисляют суммы на указанный интернет-кошелек, который, чаще всего зарегистрирован далеко за пределами Беларуси.

Елена Удовикова, адвокат:

Человек должен сам для себя понимать, что ему делать. Либо заплатить деньги, чтобы это не стало достоянием гласности, либо обращаться в правоохранительные органы для того, чтобы виновное лицо было установлено. Данное уголовное дело будет возбуждено по факту в отношении неустановленного лица. Уже в дальнейшем при активной работе и поиску данного человека, оно будет установлено. Шокированные любители виртуальной любви еще не подозревают – в любом случае их интимное видео будет разослано всем пользователям-друзьям. Такая участь в 2017 году постигла, как минимум, сотню белорусов. Точную цифру назвать невозможно – далеко не каждый решился поделиться интимной проблемой с правоохранителями. Кстати, в МВД сетуют: сами же мужчины, зачастую не замечают очевидного.