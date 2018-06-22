Причиной взрыва на предприятии «ФанДОК» в Бобруйске мог стать сбой в работе оборудования

Новости Беларуси. Вечером 21 июня в Бобруйске, в одном из цехов предприятия «ФанДОК», произошел взрыв, а потом и пожар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате этого происшествия есть пострадавшие. Это две женщины, их зацепило взрывной волной. Один рабочий с ожогами госпитализирован.