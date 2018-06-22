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Причиной взрыва на предприятии «ФанДОК» в Бобруйске мог стать сбой в работе оборудования

22 июня 2018 08:47
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Новости Беларуси. Вечером 21 июня в Бобруйске, в одном из цехов предприятия «ФанДОК», произошел взрыв, а потом и пожар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причиной взрыва на предприятии «ФанДОК» в Бобруйске мог стать сбой в работе оборудования-1

В результате этого происшествия есть пострадавшие. Это две женщины, их зацепило взрывной волной. Один рабочий с ожогами госпитализирован.

Причиной взрыва на предприятии «ФанДОК» в Бобруйске мог стать сбой в работе оборудования-4

Известно, что всё это произошло в цехе выпуска ДСП. Предположительно, причиной ЧП стал сбой в работе оборудования.

# ЧП # происшествия # Фотофакт

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