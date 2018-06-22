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В Жлобинском районе Ford врезался в отбойник

22 июня 2018 08:43
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Новости Беларуси. Ночью 22 июня возле деревни Белица Жлобинского района Ford Sierra попал в ДТП. Автомобиль врезался в отбойник.  

В Жлобинском районе Ford врезался в отбойник-1

Фото: Гомельское ОУМЧС  

По сведениям Гомельского ОУМЧС, помощь потребовалась зажатому барьерным ограждением водителю. На момент аварии в транспортном средстве находились 27-летний пассажир и 30-летний водитель. Пассажир сумел самостоятельно выйти из машины.  

В Жлобинском районе Ford врезался в отбойник-4

Фото: Гомельское ОУМЧС  

Прибывшие спасатели деблокировали гражданина при помощи гидравлического оборудования. Позже мужчина был передан медработникам, которые с предварительным диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, перелом и рваные раны правого бедра, перелом правого плеча» доставили пострадавшего в больницу.  

В Жлобинском районе Ford врезался в отбойник-7

Фото: Гомельское ОУМЧС  

Летом 2018 года возле деревни Кулики Червенского района произошло смертельное ДТП.  

Легковушка врезалась в металлическую разделительную ограду дороги – подробности здесь.  

# Авария в Гомельской области # происшествия # Фотофакт

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