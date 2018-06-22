В Жлобинском районе Ford врезался в отбойник

По сведениям Гомельского ОУМЧС, помощь потребовалась зажатому барьерным ограждением водителю. На момент аварии в транспортном средстве находились 27-летний пассажир и 30-летний водитель. Пассажир сумел самостоятельно выйти из машины.

Прибывшие спасатели деблокировали гражданина при помощи гидравлического оборудования. Позже мужчина был передан медработникам, которые с предварительным диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, перелом и рваные раны правого бедра, перелом правого плеча» доставили пострадавшего в больницу.