Ураган в Беларуси 7 августа: фура слетела в кювет, улетело кафе Максима Мирного, пострадал 231 населенный пункт

Новости Беларуси. В Беларуси ликвидируют последствия сильного ветра. Накануне в республике пострадал 231 населенный пункт в Брестской, Гродненской, Минской и Могилевской областях. Полсотни утром ещн оставались без света. Повреждены свыше 300 сельхозпостроек, четыре производственных здания, кровли около 200 жилых домов, половина уже восстановлена. Разрушены три сельскохозяйственных здания (сенохранилище, телятник). В Славгороде в д. Поповка Славгородского р-на Могилевской области произошли падения отводящих труб дымохода на зданиях котельных.

Кроме того, в Брестской, Витебской и Минской областях ветер ломал и валили деревья. Так, в столице дерево упало на автомобиль, к счастью, никто не пострадал. Деревья упали на машины на Гусовского, Куйбышева, Мавра, Заславской.

Рядом со станцией метро «Фрунзенская» в Минске ветер перевернул летнее кафе, принадлежащее семье теннисиста Максима Мирного, сообщает TUT.BY. На перекрестке ул. Куйбышева и ул. Хоружей на Kia Sephia упал знак «Направления движения по полосам», сообщает auto.onliner.by. За Лепелем фуру боковым ветром снесло на обочину, она упала в кювет. Около Лепеля ветром деформировало дорожный знак.

В 15.00 на территории минского аэропорта при производстве работ по строительству участка перрона, арматурной сеткой, поднятой с земли порывом ветра, травмирован 21-летний гражданин России, помощник мастера, который доставлен в больницу с диагнозом: ушибленная рана мягких тканей спины и плеча, закрытая черепно-мозговая травма.

Грозы и сильный ветер ожидаются в Беларуси и 8 августа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ураган в Минске 7 августа. Последствия

7 августа в Гомельской области зафиксировано 36,7 градусов тепла. В стране произошло 9 лестных пожаров

По Витебску прошелся шторм, вырывавший деревья с корнем