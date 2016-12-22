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Экстремальные морозы в России: в Ханты-Мансийском автономном округе зафиксировано минус 60 градусов

22 декабря 2016 04:52
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Новости России. В Россию пришли экстремальные морозы. Рекордные минус 60 градусов зафиксированы в Ханты-Мансийском автономном округе. Аномальные температуры сковали Западную Сибирь, Урал и восток европейской части страны. Почти во всех регионах температура на 15-20 градусов ниже нормы.

Из-за мороза отменены занятия в школах, не ходит общественный транспорт, аэропорты задерживают отправку рейсов. На автотрассах для водителей организованы специальные пункты обогрева. Все оперативные службы перешли на усиленный режим работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Морозы

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