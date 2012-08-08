Ураган на юге Польши: повалены деревья, без электричества – 12 тысяч домов, повреждены тысячи зданий

Новости Польши. На юге Польши устраняют последствия урагана. Мощный порывистый ветер, ливень и град с куриное яйцо превратили улицы многих населенных пунктов в зону бедствия. Повсюду – поваленные деревья, оборванные провода. Без электричества остались более 12 тысяч домов.

Шквалистым ветром буквально сносило крыши. Повреждения получили тысячи зданий.

Некоторые населенные пункты оказались отрезаны от внешнего мира. Подъезды к ним заблокированы. По размытым дорогам не могут пробраться машины ремонтных бригад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.