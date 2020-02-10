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Ураган «Сиара» бушует в Европе. Последствия мощной стихии

10 февраля 2020 15:50
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Новости Беларуси. Первыми удар стихии приняли жители Великобритании. Местные метеорологи дали шторму имя «Сиара» в честь шотландских горцев. В Германии вихрь окрестили – «Сабина». Теперь в новостях можно встретить оба наименования.

Ураган «Сиара» бушует в Европе. Последствия мощной стихии-1

По последним данным, центр циклона приблизился к берегам Норвегии. Известно и о человеческих жертвах. На польском горнолыжном курорте сильный ветер сорвал крышу здания проката лыж. Два человека погибли.

В Швеции один человек погиб и еще один пропал без вести. Они были в лодке, которую унесло в море ветром. Его скорость достигала 150 километров в час.

Ураган «Сиара» бушует в Европе. Последствия мощной стихии-4

Еще два человека пострадали от падения деревьев в Бельгии. В 35 департаментах Франции объявили оранжевый – предпоследний – уровень погодной опасности. В связи с этим в Париже администрация Эйфелевой башни закрыла достопримечательность для туристов. 

# Ураганы # Фотофакт

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