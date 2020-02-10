Ураган «Сиара» бушует в Европе. Последствия мощной стихии

Новости Беларуси. Первыми удар стихии приняли жители Великобритании. Местные метеорологи дали шторму имя «Сиара» в честь шотландских горцев. В Германии вихрь окрестили – «Сабина». Теперь в новостях можно встретить оба наименования.

По последним данным, центр циклона приблизился к берегам Норвегии. Известно и о человеческих жертвах. На польском горнолыжном курорте сильный ветер сорвал крышу здания проката лыж. Два человека погибли.

В Швеции один человек погиб и еще один пропал без вести. Они были в лодке, которую унесло в море ветром. Его скорость достигала 150 километров в час.