Видеофакт: по Витебску прошли с парадом 2000 новогодних персонажей

Новости Беларуси. Шествие Дедов Морозов в Витебске! 500 пар дедушек и внучек и еще около 1000 других сказочных персонажей прошли по центральной улице северной столицы Беларуси.

Новогоднюю колонну, по традиции, верхом на лошадях вели три зимних месяца – Декабрь, Январь и Февраль.

За ними – военный духовой оркестр и, конечно же, символ наступающего 2017.

Посмотреть на шествие Дедов Морозов на площади Победы собралось около тысячи человек.

Здесь можно было не только сфотографироваться со сказочными героями, но и рассказать им стихи, чтобы получить сладкий подарок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.