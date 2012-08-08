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Тайфун «Хайкуэй» в Китае: из провинции Чжэцзян вывезены 1,5 млн человек, без электричества – 400 тысяч домов

08 августа 2012 07:04
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Новости Китая. На Китай обрушился тайфун «Хайкуэй». С восточного побережья страны массово эвакуируют население – на данный момент из провинции Чжэцзян уже вывезено более полутора миллионов человек. Без электричества в зоне стихийного бедствия около 400 тысяч жилых домов.

В регионе серьезно нарушено транспортное сообщение: на отдельных направлениях приостановлено движение скоростных поездов, в аэропортах отменены сотни рейсов, перекрыты несколько основных автомагистралей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Ураганы # Фотофакт

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