Лесные пожары уничтожили на Канарах часть парка Гарахонай, входящий в список всемирного наследия ЮНЕСКО

Новости Испании. Испания в огненном кольце. В этом году страна пережила уже около 10 тысяч пожаров. С пламенем в разных уголках государства сражаются тысячи человек, но пока безуспешно. Из-за сухого лета деревья горят как спички.

Пожары на Канарских островах уничтожили часть национального парка Гарахонай, который входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В этих лесах произрастают сотни видов растений, некоторые из которых признаны уникальными. В огне сгорели уже более 4 тысяч гектаров угодий.

Уничтожены также несколько домов. Несколько сотен местных жителей эвакуированы в безопасные места. Тушение огня осложнено не только сильным ветром, но и своеобразным рельефом острова. Основной версией возгорания на Канарах считается поджог, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.