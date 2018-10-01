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Умерла одна из пострадавших при взрыве на «Могилёвдреве»

01 октября 2018 07:16
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Новости Беларуси. В медучреждении скончалась одна из пострадавших во время взрыва на «Могилёвдреве».  

Как сообщает официальный представитель СК Юлия Гончарова, продолжается расследование произошедшего на предприятии. Выясняется причина взрыва.  

Умерла одна из пострадавших при взрыве на «Могилёвдреве»-1

Фото: facebook.com/juliana13131313  

Ранее стало известно, что 25 сентября примерно в полседьмого вечера в покрасочной камере мебельного цеха произошёл взрыв. Шесть человек пострадали, их госпитализировали.  

«Сначала дым с вытяжки пошёл, потом хлопок, взрыв. И всё» (здесь подробнее).  

# Взрыв # происшествия # Юлия Гончарова

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