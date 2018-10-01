Умерла одна из пострадавших при взрыве на «Могилёвдреве»

Как сообщает официальный представитель СК Юлия Гончарова, продолжается расследование произошедшего на предприятии. Выясняется причина взрыва.

Новости Беларуси. В медучреждении скончалась одна из пострадавших во время взрыва на «Могилёвдреве».

Ранее стало известно, что 25 сентября примерно в полседьмого вечера в покрасочной камере мебельного цеха произошёл взрыв. Шесть человек пострадали, их госпитализировали.