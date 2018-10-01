Умерла одна из пострадавших при взрыве на «Могилёвдреве»

Новости Беларуси. В медучреждении скончалась одна из пострадавших во время взрыва на «Могилёвдреве».
Как сообщает официальный представитель СК Юлия Гончарова, продолжается расследование произошедшего на предприятии. Выясняется причина взрыва.
Новости Беларуси. В медучреждении скончалась одна из пострадавших во время взрыва на «Могилёвдреве».
Как сообщает официальный представитель СК Юлия Гончарова, продолжается расследование произошедшего на предприятии. Выясняется причина взрыва.
Фото: facebook.com/juliana13131313
Ранее стало известно, что 25 сентября примерно в полседьмого вечера в покрасочной камере мебельного цеха произошёл взрыв. Шесть человек пострадали, их госпитализировали.
«Сначала дым с вытяжки пошёл, потом хлопок, взрыв. И всё» (здесь подробнее).