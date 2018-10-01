Двух человек засыпало грунтом при прокладке канализации в Минском районе

Новости Беларуси. Днём 30 сентября в Минском районе двух мужчин засыпало грунтом, когда они проводили земляные работы по прокладке канализации.

По сведениям Минского ОУМЧС, инцидент произошёл на территории частного домовладения в Большой Тростенец. Прибывшие на вызов спасатели вытащили пострадавших из-под грунта.

Мужчин с травмами различной степени тяжести доставили в медучреждение.

Осенью 2018 года в одном из домов Минска мужчина застрял в мусоропроводе при попытке достать ключи.