Двух человек засыпало грунтом при прокладке канализации в Минском районе

Новости Беларуси. Днём 30 сентября в Минском районе двух мужчин засыпало грунтом, когда они проводили земляные работы по прокладке канализации.
По сведениям Минского ОУМЧС, инцидент произошёл на территории частного домовладения в Большой Тростенец. Прибывшие на вызов спасатели вытащили пострадавших из-под грунта.
Мужчин с травмами различной степени тяжести доставили в медучреждение.
Осенью 2018 года в одном из домов Минска мужчина застрял в мусоропроводе при попытке достать ключи.
Спасатели извлекли гражданина и передали медикам – подробнее здесь.