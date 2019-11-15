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Уголовное дело возбуждено по поводу аварии на МКАД в Заводском районе

15 ноября 2019 15:02
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Новости Беларуси. По факту аварии на МКАД возбуждено уголовное дело, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Уголовное дело возбуждено по поводу аварии на МКАД в Заводском районе-1

На пересечения с улицей Ташкентской водитель авто не справился с управлением, влетел в разделительное ограждение и выехал на встречную полосу. В итоге все пассажиры салона были госпитализированы. Один из них погиб, не приходя в сознание.

В результате аварии на МКАД в Заводском районе погиб пассажир

Уголовное дело возбуждено по поводу аварии на МКАД в Заводском районе-4

Уголовное дело возбуждено по поводу аварии на МКАД в Заводском районе-6

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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