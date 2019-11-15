Уголовное дело возбуждено по поводу аварии на МКАД в Заводском районе

Новости Беларуси. По факту аварии на МКАД возбуждено уголовное дело, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. По факту аварии на МКАД возбуждено уголовное дело, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
На пересечения с улицей Ташкентской водитель авто не справился с управлением, влетел в разделительное ограждение и выехал на встречную полосу. В итоге все пассажиры салона были госпитализированы. Один из них погиб, не приходя в сознание.
В результате аварии на МКАД в Заводском районе погиб пассажир