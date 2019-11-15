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В результате аварии на МКАД в Заводском районе погиб пассажир

15 ноября 2019 06:31
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Новости Беларуси. 14 ноября в начале одиннадцатого вечера на МКАД в Заводском районе иномарка выехала на встречную полосу и опрокинулась. 

Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, BMW ехал по внутреннему кольцу МКАД со стороны улицы Свислочской. Напротив съезда с улицы Ташкентской автомобиль наехал на разделительное ограждение, оказался на встречке и перевернулся. 

В результате аварии на МКАД в Заводском районе погиб пассажир-1

Фото: МВД Беларуси 

26-летний водитель и трое пассажиров были госпитализированы. По информации за 7 утра 15 ноября, 23-летний пассажир погиб, 23-летний и 16-летний пассажиры в стабильном состоянии, водитель находится в реанимации. 

В результате аварии на МКАД в Заводском районе погиб пассажир-4

Фото: МВД Беларуси 

Согласно предварительным сведениям, авария случилась из-за того, что водитель не справился с управлением. 

В начале ноября в Минске при выезде с МКАД перевернулся автомобиль.

В машине находились водитель и пассажир – подробнее здесь

# Авария в Минске # происшествия

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