В результате аварии на МКАД в Заводском районе погиб пассажир

Новости Беларуси. 14 ноября в начале одиннадцатого вечера на МКАД в Заводском районе иномарка выехала на встречную полосу и опрокинулась. Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, BMW ехал по внутреннему кольцу МКАД со стороны улицы Свислочской. Напротив съезда с улицы Ташкентской автомобиль наехал на разделительное ограждение, оказался на встречке и перевернулся.

Фото: МВД Беларуси

26-летний водитель и трое пассажиров были госпитализированы. По информации за 7 утра 15 ноября, 23-летний пассажир погиб, 23-летний и 16-летний пассажиры в стабильном состоянии, водитель находится в реанимации.

Фото: МВД Беларуси