В результате аварии на МКАД в Заводском районе погиб пассажир
Новости Беларуси. 14 ноября в начале одиннадцатого вечера на МКАД в Заводском районе иномарка выехала на встречную полосу и опрокинулась.
Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, BMW ехал по внутреннему кольцу МКАД со стороны улицы Свислочской. Напротив съезда с улицы Ташкентской автомобиль наехал на разделительное ограждение, оказался на встречке и перевернулся.
26-летний водитель и трое пассажиров были госпитализированы. По информации за 7 утра 15 ноября, 23-летний пассажир погиб, 23-летний и 16-летний пассажиры в стабильном состоянии, водитель находится в реанимации.
Согласно предварительным сведениям, авария случилась из-за того, что водитель не справился с управлением.
В начале ноября в Минске при выезде с МКАД перевернулся автомобиль.
В машине находились водитель и пассажир – подробнее здесь.