В Столбцовском районе супруги оказались в реанимации из-за духовки

Новости Беларуси. Муж и жена попали в реанимацию после пользования газовой плитой. Происшествие случилось в деревне Заямное в Столбцовском районе. Утром мужчина, как обычно, зажег камфорку.
Однако в результате загорания газовоздушной смеси получил ожоги четверти тела. Его жена, которая находилась рядом, получила ожоги лица и рук.
Пострадавшим 58 лет. Их доставили в районную больницу в тяжелом состоянии, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Как выяснилось, все произошло из-за невыключенной духовки.