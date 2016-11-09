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В Столбцовском районе супруги оказались в реанимации из-за духовки

09 ноября 2016 14:58
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Новости Беларуси. Муж и жена попали в реанимацию после пользования газовой плитой. Происшествие случилось в деревне Заямное в Столбцовском районе. Утром мужчина, как обычно, зажег камфорку. 

Однако в результате загорания газовоздушной смеси получил ожоги четверти тела. Его жена, которая находилась рядом, получила ожоги лица и рук. 

Пострадавшим 58 лет. Их доставили в районную больницу в тяжелом состоянии, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Как выяснилось, все произошло из-за невыключенной духовки.

# Пожар в Минской области

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