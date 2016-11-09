В Столбцовском районе супруги оказались в реанимации из-за духовки

Новости Беларуси. Муж и жена попали в реанимацию после пользования газовой плитой. Происшествие случилось в деревне Заямное в Столбцовском районе. Утром мужчина, как обычно, зажег камфорку.

Однако в результате загорания газовоздушной смеси получил ожоги четверти тела. Его жена, которая находилась рядом, получила ожоги лица и рук.

Пострадавшим 58 лет. Их доставили в районную больницу в тяжелом состоянии, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.