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Житель Кобрина задушил бывшую жену и закопал тело в лесу: без матери остались 3 маленьких детей

09 ноября 2016 13:20
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Новости Беларуси. Шокирующее преступление на Брестчине. В Кобрине мужчина задушил свою бывшую жену и закопал тело в лесу. 28-летняя мать троих маленьких сыновей пропала 3 ноября.

Причастность мужчины к этому была установлена во время следствия. Обвиняемый показал, где спрятал тело. Назначен ряд экспертиз. В настоящее время для установления всех обстоятельств произошедшего допрашиваются родные, соседи и знакомые бывших супругов, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Марина Дранькова, официальный представитель управления Следственного комитета Республики Беларусь по Брестской области:
Изначально 30-летний мужчина пояснял, что местонахождение жены ему неизвестно и что та накануне отправила ему SMS-сообщение, в котором указывала, что они расстаются, и просьба ее не искать. Однако в ходе дальнейшего разбирательства сотрудников правоохранительных органов мужчина рассказал, что в действительности данное сообщение он отправил сам и то, что перед этим дома утром 3 ноября он задушил супругу и вывез на автомобиле в лес.

# происшествия # Убийство

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