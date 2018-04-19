В доведении до самоубийства обвиняются трое. Завершено расследование дела о гибели Коржича

Новости Беларуси. Трое сержантов обвиняются в доведении до самоубийства рядового Александра Коржича, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По версии следствия, издевательства с их стороны и привели к трагедии.

Им выдвинуто обвинение в многочисленных фактах превышения власти и получении взяток. Это выражалось как в избиениях, так и в принуждении срочников покупать для них продукты и сигареты.

Обвиняемые сержанты в ходе занятий по физподготовке и в ночное время издевались над солдатами. Кроме того, за деньги продавали возможность пользоваться мобильными телефонами. Всего по делу потерпевшими признаны 57 военнослужащих.