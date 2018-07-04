Пропавшие в Витебской области 13-летняя девочка и 14-летний мальчик нашлись

Новости Беларуси. Пропавшие в Витебской области подростки нашлись.

По информации УВД Витебского облисполкома, 13-летняя девочка и 14-летний мальчик пропали первого июля. Девочка ушла из спортивно-оздоровительного лагеря в Витебском районе, а мальчик – из дома в Новополоцке (читать далее).

Проверялась любая информация о местонахождении пропавших. Подростков нашли у магазина в Витебске. Все это время они жили у знакомого мальчика.

Девочка решила уйти из лагеря, потому что ей там не понравилось, а мальчик из дома – из-за разногласий с родителями.

Жизни найденных несовершеннолетних ничего не угрожает. Они будут переданы родителям и законным представителям.