Носкевич о деле Коржича: возможно, будет назначена ещё одна экспертиза

Новости Беларуси. По делу о смерти в Печах солдата Александра Коржича проводятся дополнительные следственные действия.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на председателя СК Беларуси Ивана Носкевича, ходатайство на их проведение заявила мать солдата.

Ранее СК объявил о завершении предварительного расследования. Было предъявлено окончательное обвинение трём сержантам в доведении до самоубийства рядового Коржича. Материалы дела передали для ознакомления Светлане Коржич и обвиняемым.

Мать Александра изучила более 30 томов материалов уголовного дела и в рамках закона заявила ходатайство о проведении дополнительных следственных действий.

По словам Носкевича, возможно, будет назначена ещё одна экспертиза. Председатель СК Беларуси предполагает, что на исполнение ходатайства потребуется несколько недель, после чего уголовное дело будет передано прокурору для направления в суд.

Уточняется, что на данный момент обвиняемые ходатайство не заявляли.

Осенью прошлого года в Печах было обнаружено тело военнослужащего.