Житель Мостовского района застал знакомого со своей сожительницей и убил его

Новости Беларуси. Мужчине, который подозревался в убийстве в Мостах, предъявлено обвинение.

Как сообщает Следственный комитет, житель Мостовского района находился под наблюдением, поскольку ранее отбывал наказание в местах лишения свободы за правонарушения, в числе которых убийство.

Вечером 4 января милиционер пришёл к мужчине с проверкой и обнаружил на веранде тело человека. Установлено, что в тот день нетрезвый фигурант застал у себя дома знакомого вместе со своей сожительницей. Из ревности обвиняемый более 20 раз ударил гражданина, в результате чего мужчина скончался.

Фигуранту предъявлено обвинение по ч.2 ст.139 УК РБ. После задержания обвиняемый был заключён под стражу.

Месяцем ранее в Солигорском районе мужчина был ранен ножом.