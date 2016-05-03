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Учения МЧС под Гомелем: имитировали торфяной пожар, тушили с пожарного поезда

03 мая 2016 13:52
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Новости Беларуси. Под Гомелем тушили пожар в непосредственной близости от железной дороги. Загорелись трава и кустарники.

Благо, реальная опасность поездам не угрожала. Это возгорание в экосистеме — всего лишь легенда учений МЧС в преддверии пожароопасного сезона. Но подобные ЧП близ железной дороги не редкость.

Сегодня как раз продемонстрировали боеготовность пожарных поездов. Такой состав способен прибывать к месту происшествия со скоростью свыше 100 километров в час. И может тушить пожар на расстоянии до двух километров от железнодорожного полотна в течение 15 часов. И все это без дозаправки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Мелешкин, первый заместитель начальника Гомельского областного управления МЧС:
В 2015 году данный поезд привлекался пять раз только нашими подразделениями МЧС для оказания помощи в подвозе воды в тушении пожаров. И в принципе его эффективность, сами понимаете, 150 тонн одновременно вылить на участок торфополя, то все это затухает, покрывается водой и очень эффективно.

# происшествия # МЧС Беларуси # Сергей Мелешкин # Алексей Прокопенков

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