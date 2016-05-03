В Новогрудке за час выпала почти декадная норма осадков (фотофакт)

Новости Беларуси. Неприятный сюрприз в понедельник приготовила для жителей Новогрудка небесная канцелярия. Небывалый ливень обрушился на город. По информации спасателей, затоплены частные дома, подворья и подвал многоквартирного жилого дома.



Пресс-служба Гродненского областного управления МЧС:

02.05.2016 г. в период с 16-20 до 17-30 в результате обильного выпадения осадков (18 мм при декадной норме 21 мм) в г. Новогрудок были подтоплены 2 частных домовладения (отселение не требуется), 6 дворовых территорий частных жилых домов, 1 подвал многоквартирного жилого дома. Работа объектов жизнеобеспечения не нарушена. Работниками МЧС и РУП ЖКХ проводились работы по откачке воды.



За час в Новогрудке выпала почти декадная норма осадков. Пока город оправляется от последствий, в социальных сетях появляются фотографии с места события.