Беременной женщине ампутировали обе руки после нападения питбуля

Новости Беларуси. Подробности трагедии, произошедшей в Барановичском районе, шокируют. В тот день женщина и пес остались дома одни. Питбулю по кличке Ричи не понравилось поведение хозяйки.



Как пишет региональный портал, 32-летняя женщина выпустила собаку погулять. Когда загоняла в дом, подгоняя, ударила его тапком. Cобака схватила женщину за руку, повалила на землю, начала кусать.

Сергей с ужасом вспоминает: то, что увидел вернувшись домой, даже врагу пожелать страшно. Мать его будущего ребенка истекала кровью. Сколько времени беременная женщина провела в таком состоянии, остается догадываться. Ни криков о помощи, ни лая соседи не слышали.



Сергей (в интервью intex-press.by):

В этот день Алена осталась дома, ей не нужно было идти на работу. Утром я проснулся, даже будить ее не стал, поцеловал ее спящую и уехал на работу. Вернулся я около 8 часов вечера. Еще стоя в калитке, я услышал, как она громко сказала: «Сергей, когда же ты наконец придешь». Я побежал к ней. Она калитку на нижний крючок закрыла, так я так рванул, что даже вырвал его. Пес стоит как ни в чем не бывало, а она лежит. Подхожу к ней и вижу голую лучевую кость. Я увидел Алену и закричал: «Алена без руки!» Прибежали соседи. Собаку я загнал в дом. Боялся, чтобы еще чего не сделала. Вызвал скорую, соседи вызвали милицию.

Алену забрали в больницу и ампутировали выше локтя обе руки.

Женщина находится в реанимации под наблюдением врачей. Ребенка удалось сохранить. Для Сергея это первый ребенок, для Алены – третий. У женщины две дочери от первого брака. Младшую дочь воспитывает ее биологический отец, старшую – бабушка по отцовской линии.



Ричи поместили на десять дней в вольер.

Уже решено, что пса усыпят.

Собака хоть и бойцовой породы, но, со слов хозяина и соседей, никогда не вела себя агрессивно. Кроме Ричи во дворе живут еще две собаки. Питбуля подарили Сергею девять лет назад.

Известно, что в тот день будущая мать употребляла спиртное. Хозяин паса не исключает: это могло спровоцировать собаку.