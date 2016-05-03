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Смертельное ДТП в Дрогичинском районе: BMW сбил велосипедиста и его пассажира

03 мая 2016 11:13
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Новости Беларуси. 27-летний велосипедист скончался на месте. Его 15-летний пассажир с травмами различной степени тяжести доставлен в больницу.

Пресс-служба ГАИ Брестской области:
34-летний брестчанин, управляя автомобилем марки BMW, двигался по автодороге М-10 «Кобрин-Гомель-гр. РФ» (со стороны г. Кобрина в направлении г. Дрогичин). На 514 километре совершил наезд на велосипедиста с пассажиром, находившимся на раме дорожного велосипеда, который переезжал проезжую часть автодороги с левой обочины на правую, по ходу движения автомобиля.

Обстоятельства произошедшего выясняют следователи. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

# происшествия # Авария в Брестской области

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