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Участник группы, обвиняемой в поджогах зданий: «Я уже подготовил открытую баклажку с зажигающей смесью»

31 октября 2020 18:29
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Новости Беларуси. 28 октября вблизи украинской границы были задержаны четыре активиста анархического движения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участник группы, обвиняемой в поджогах зданий: «Я уже подготовил открытую баклажку с зажигающей смесью»-1

Двое из них – известные правоохранителям личности Игорь Олиневич и Дмитрий Дубовский – прибыли в Беларусь с территории Украины. Первый уже был осужден на 8 лет лишения свободы за поджоги. Второй находился в розыске. Осенью они проникли в Беларусь с территории Украины и организовали преступную группу, в которую вошли двое наших граждан. За это время успели поджечь здания Госкомитета судебных экспертиз и прокуратуры в Солигорске и районного ГАИ в Мозыре.

Какие сейчас они дают показания и что предстоит следствию? С оперативными материалами поработал Григорий Азаренок.

Участник группы, обвиняемой в поджогах зданий: «Я уже подготовил открытую баклажку с зажигающей смесью»-4

28 октября вблизи украинской границы в районе населенного пункта Забозье Ельского района маневренной группой Мозырского погранотряда была блокирована и задержана группа радикально настроенных лиц. При себе они имели солидный арсенал.

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Григорий Азаренок, корреспондент:
Познакомимся с персонажами поближе. Это Дмитрий Дубовский. Под черное знамя террора и анархии встал давно. В этом году ему вдруг показалось, что государственное устройство неустойчивое, и он ринулся в бой. Связался с Игорем Олиневичем и рванул из Украины к нам. Бороться с режимом решили с огоньком.

Участник группы, обвиняемой в поджогах зданий: «Я уже подготовил открытую баклажку с зажигающей смесью»-7

Начали с Солигорска. 22 октября подожгли здание Государственного комитета судэкспертиз и районной прокуратуры.

Участник группы, обвиняемой в поджогах зданий: «Я уже подготовил открытую баклажку с зажигающей смесью»-10

А 28 октября – Мозырский районный отдел ГАИ. И это стало последней акцией.

Участник группы, обвиняемой в поджогах зданий: «Я уже подготовил открытую баклажку с зажигающей смесью»-13

Я непосредственно был с двойкой участников, которые поджигали здание. В метрах 10, наверное, от них у дороги. Моя задача была связываться с еще одним участником, который был за зданием на противоположной улице. 

В углу за зданием. 

Я вот не помню, кто, как они распределили роли, потому что я ушел на свою позицию. Знаю, что Игорь точно был у здания на поджоге. А кто из – Рязанович либо Романов – был на скауте (ну, на противоположной, не на поджоге), я уже не знаю.

Участник группы, обвиняемой в поджогах зданий: «Я уже подготовил открытую баклажку с зажигающей смесью»-16

Видно было, что охранник находился в здании. Ну, он был – типа не спал, ничего. То есть он был здесь. 

Что здесь происходило? 

Здесь мы смотрели. Я выдал арматуру. Не арматуру, а фомку. 

Участник группы, обвиняемой в поджогах зданий: «Я уже подготовил открытую баклажку с зажигающей смесью»-19

Что он делал? 

Нанес удар. Вроде даже не разбилось, оно было открыто, окно, оказалось в итоге кабинета [неразборчиво]. 

Участник группы, обвиняемой в поджогах зданий: «Я уже подготовил открытую баклажку с зажигающей смесью»-22

Дальше что? 

Стекло открылось, он это вернул. Я уже подготовил открытую баклажку с зажигающей смесью.

Участник группы, обвиняемой в поджогах зданий: «Я уже подготовил открытую баклажку с зажигающей смесью»-25

Он подробно рассказал и показал следствию то, как совершал преступления.

[Неразборчиво] синхронный поджог. 

Чего? Здесь окна? 

Там, походу, автомобиля. 

Сколько автомобилей? 

Я не знаю, сколько сожглось и как они планировали. 

Но несколько? 

Вроде несколько.

А это уже в Мозыре.

Участник группы, обвиняемой в поджогах зданий: «Я уже подготовил открытую баклажку с зажигающей смесью»-28

Сразу я подошел, и двое за мной. 

Кто за вами шел?

Точно Игорь Олиневич, а второй – либо Рязанович, либо Романов, потому что они там что-то еще решали вопрос, кто останется с радиостанцией за зданием.

И у вас была радиостанция? 

Да, была радиостанция. То есть я их взглядом проводил, они подошли. Я, наверное, где-то был здесь, потому что наблюдал за той улицей, туда наблюдал, при этом держал связь со вторым участником. Двое человек, которые были ответственны за поджог, занимались уже у здания.

Участник группы, обвиняемой в поджогах зданий: «Я уже подготовил открытую баклажку с зажигающей смесью»-31

Где они находились, возле окна? Пойдемте.

Да. Они подходили там, совершали подготовку. Наносили, по-моему, надпись. Я не видел просто всех этих манипуляций. То есть периодически посматривал на них, видел, что там что-то происходит, билось стекло. 

Билось стекло? [неразборчиво] 

Да, [неразборчиво] фомкой. 

Второй что делал?

Второй что-то тоже – проводил какие-то манипуляции, подавал. То есть они вдвоем занимались. 

Ну, удар какой-то был? 

Да. Я не знаю, какого там плана – типа прямой либо размах.

Участник группы, обвиняемой в поджогах зданий: «Я уже подготовил открытую баклажку с зажигающей смесью»-34

Бутылка – туда?

Точно так же, да, бутылка – туда же. Кто из них, там какие роли, я тоже не обратил внимание. Не понял, кто разбивал, кто там подавал, короче. Они еще какое-то время тут провели. Чиркнули спичку и забросили точно так же. Пламя как бы начало тлеть, ну, поджог произошел. Мы постояли тоже, понаблюдали. Я в рацию поинтересовался, какая ситуация там на дороге. Мне человек сообщил, что все чисто. Мы ушли.

Григорий Азаренок:
А это и есть тот самый блатной писатель-недоучка Игорь Олиневич, еще один экстремист со стажем.

Участник группы, обвиняемой в поджогах зданий: «Я уже подготовил открытую баклажку с зажигающей смесью»-37

Боевой пистолет Stark.

Вы где его взяли?

Купил в Киеве.

В период нахождения?

Да.

За сколько? Каким образом?

Купил за 1 000 евро в даркнете.

В 2015 году мужчина был помилован и выпущен из тюрьмы. Страну он тут же покинул, колесил по миру. По его признаниям, работал фрилансером в аутсорсинге. Много времени провел в Польше и Украине.

Григорий Азаренок:
Любопытен еще один персонаж из захваченной четверки – Сергей Романов. В 2012 году был задержан в День Независимости на подъезде к Минску с самодельным взрывным устройством.

КГБ о группе задержанных анархистов: все имели соответствующую диверсионную подготовку

Участник группы, обвиняемой в поджогах зданий: «Я уже подготовил открытую баклажку с зажигающей смесью»-40

Григорий Азаренок:
Это не идейные борцы. Это экстремисты, бандиты, террористы, они всю жизнь готовятся убивать. Во всем мире анархотерроризм по опасности расценивают сразу же после терроризма международного. Власти неоднократно давали понять: скрыться не получится, силовые структуры полностью контролируют ситуацию в стране и шуток не будет.

Действия подозреваемых квалифицированы как акт терроризма, совершенный организованной группой. Те, кто еще планирует заниматься подобным, откройте Уголовный кодекс и посмотрите, что за такое бывает.

# КГБ Беларуси # происшествия # Григорий Азарёнок # Дмитрий Дубовский # Игорь Олиневич # Сергей Романов # Фотофакт

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