Участник группы, обвиняемой в поджогах зданий: «Я уже подготовил открытую баклажку с зажигающей смесью»

Новости Беларуси. 28 октября вблизи украинской границы были задержаны четыре активиста анархического движения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 28 октября вблизи украинской границы были задержаны четыре активиста анархического движения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Двое из них – известные правоохранителям личности Игорь Олиневич и Дмитрий Дубовский – прибыли в Беларусь с территории Украины. Первый уже был осужден на 8 лет лишения свободы за поджоги. Второй находился в розыске. Осенью они проникли в Беларусь с территории Украины и организовали преступную группу, в которую вошли двое наших граждан. За это время успели поджечь здания Госкомитета судебных экспертиз и прокуратуры в Солигорске и районного ГАИ в Мозыре.
Какие сейчас они дают показания и что предстоит следствию? С оперативными материалами поработал Григорий Азаренок.
28 октября вблизи украинской границы в районе населенного пункта Забозье Ельского района маневренной группой Мозырского погранотряда была блокирована и задержана группа радикально настроенных лиц. При себе они имели солидный арсенал.
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Григорий Азаренок, корреспондент:
Познакомимся с персонажами поближе. Это Дмитрий Дубовский. Под черное знамя террора и анархии встал давно. В этом году ему вдруг показалось, что государственное устройство неустойчивое, и он ринулся в бой. Связался с Игорем Олиневичем и рванул из Украины к нам. Бороться с режимом решили с огоньком.
Начали с Солигорска. 22 октября подожгли здание Государственного комитета судэкспертиз и районной прокуратуры.
А 28 октября – Мозырский районный отдел ГАИ. И это стало последней акцией.
Я непосредственно был с двойкой участников, которые поджигали здание. В метрах 10, наверное, от них у дороги. Моя задача была связываться с еще одним участником, который был за зданием на противоположной улице.
В углу за зданием.
Я вот не помню, кто, как они распределили роли, потому что я ушел на свою позицию. Знаю, что Игорь точно был у здания на поджоге. А кто из – Рязанович либо Романов – был на скауте (ну, на противоположной, не на поджоге), я уже не знаю.
Видно было, что охранник находился в здании. Ну, он был – типа не спал, ничего. То есть он был здесь.
Что здесь происходило?
Здесь мы смотрели. Я выдал арматуру. Не арматуру, а фомку.
Что он делал?
Нанес удар. Вроде даже не разбилось, оно было открыто, окно, оказалось в итоге кабинета [неразборчиво].
Дальше что?
Стекло открылось, он это вернул. Я уже подготовил открытую баклажку с зажигающей смесью.
Он подробно рассказал и показал следствию то, как совершал преступления.
[Неразборчиво] синхронный поджог.
Чего? Здесь окна?
Там, походу, автомобиля.
Сколько автомобилей?
Я не знаю, сколько сожглось и как они планировали.
Но несколько?
Вроде несколько.
А это уже в Мозыре.
Сразу я подошел, и двое за мной.
Кто за вами шел?
Точно Игорь Олиневич, а второй – либо Рязанович, либо Романов, потому что они там что-то еще решали вопрос, кто останется с радиостанцией за зданием.
И у вас была радиостанция?
Да, была радиостанция. То есть я их взглядом проводил, они подошли. Я, наверное, где-то был здесь, потому что наблюдал за той улицей, туда наблюдал, при этом держал связь со вторым участником. Двое человек, которые были ответственны за поджог, занимались уже у здания.
Где они находились, возле окна? Пойдемте.
Да. Они подходили там, совершали подготовку. Наносили, по-моему, надпись. Я не видел просто всех этих манипуляций. То есть периодически посматривал на них, видел, что там что-то происходит, билось стекло.
Билось стекло? [неразборчиво]
Да, [неразборчиво] фомкой.
Второй что делал?
Второй что-то тоже – проводил какие-то манипуляции, подавал. То есть они вдвоем занимались.
Ну, удар какой-то был?
Да. Я не знаю, какого там плана – типа прямой либо размах.
Бутылка – туда?
Точно так же, да, бутылка – туда же. Кто из них, там какие роли, я тоже не обратил внимание. Не понял, кто разбивал, кто там подавал, короче. Они еще какое-то время тут провели. Чиркнули спичку и забросили точно так же. Пламя как бы начало тлеть, ну, поджог произошел. Мы постояли тоже, понаблюдали. Я в рацию поинтересовался, какая ситуация там на дороге. Мне человек сообщил, что все чисто. Мы ушли.
Григорий Азаренок:
А это и есть тот самый блатной писатель-недоучка Игорь Олиневич, еще один экстремист со стажем.
Боевой пистолет Stark.
Вы где его взяли?
Купил в Киеве.
В период нахождения?
Да.
За сколько? Каким образом?
Купил за 1 000 евро в даркнете.
В 2015 году мужчина был помилован и выпущен из тюрьмы. Страну он тут же покинул, колесил по миру. По его признаниям, работал фрилансером в аутсорсинге. Много времени провел в Польше и Украине.
Григорий Азаренок:
Любопытен еще один персонаж из захваченной четверки – Сергей Романов. В 2012 году был задержан в День Независимости на подъезде к Минску с самодельным взрывным устройством.
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Григорий Азаренок:
Это не идейные борцы. Это экстремисты, бандиты, террористы, они всю жизнь готовятся убивать. Во всем мире анархотерроризм по опасности расценивают сразу же после терроризма международного. Власти неоднократно давали понять: скрыться не получится, силовые структуры полностью контролируют ситуацию в стране и шуток не будет.
Действия подозреваемых квалифицированы как акт терроризма, совершенный организованной группой. Те, кто еще планирует заниматься подобным, откройте Уголовный кодекс и посмотрите, что за такое бывает.