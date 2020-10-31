Участник группы, обвиняемой в поджогах зданий: «Я уже подготовил открытую баклажку с зажигающей смесью»

Новости Беларуси. 28 октября вблизи украинской границы были задержаны четыре активиста анархического движения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Двое из них – известные правоохранителям личности Игорь Олиневич и Дмитрий Дубовский – прибыли в Беларусь с территории Украины. Первый уже был осужден на 8 лет лишения свободы за поджоги. Второй находился в розыске. Осенью они проникли в Беларусь с территории Украины и организовали преступную группу, в которую вошли двое наших граждан. За это время успели поджечь здания Госкомитета судебных экспертиз и прокуратуры в Солигорске и районного ГАИ в Мозыре. Какие сейчас они дают показания и что предстоит следствию? С оперативными материалами поработал Григорий Азаренок.

28 октября вблизи украинской границы в районе населенного пункта Забозье Ельского района маневренной группой Мозырского погранотряда была блокирована и задержана группа радикально настроенных лиц. При себе они имели солидный арсенал. ГПК: у задержанных обнаружено две единицы огнестрельного оружия с боеприпасами, боевая ручная граната, травматический пистолет Григорий Азаренок, корреспондент:

Познакомимся с персонажами поближе. Это Дмитрий Дубовский. Под черное знамя террора и анархии встал давно. В этом году ему вдруг показалось, что государственное устройство неустойчивое, и он ринулся в бой. Связался с Игорем Олиневичем и рванул из Украины к нам. Бороться с режимом решили с огоньком.

Начали с Солигорска. 22 октября подожгли здание Государственного комитета судэкспертиз и районной прокуратуры.

А 28 октября – Мозырский районный отдел ГАИ. И это стало последней акцией.

Я непосредственно был с двойкой участников, которые поджигали здание. В метрах 10, наверное, от них у дороги. Моя задача была связываться с еще одним участником, который был за зданием на противоположной улице. В углу за зданием. Я вот не помню, кто, как они распределили роли, потому что я ушел на свою позицию. Знаю, что Игорь точно был у здания на поджоге. А кто из – Рязанович либо Романов – был на скауте (ну, на противоположной, не на поджоге), я уже не знаю.

Видно было, что охранник находился в здании. Ну, он был – типа не спал, ничего. То есть он был здесь. Что здесь происходило? Здесь мы смотрели. Я выдал арматуру. Не арматуру, а фомку.

Что он делал? Нанес удар. Вроде даже не разбилось, оно было открыто, окно, оказалось в итоге кабинета [неразборчиво].

Дальше что? Стекло открылось, он это вернул. Я уже подготовил открытую баклажку с зажигающей смесью.

Он подробно рассказал и показал следствию то, как совершал преступления. [Неразборчиво] синхронный поджог. Чего? Здесь окна? Там, походу, автомобиля. Сколько автомобилей? Я не знаю, сколько сожглось и как они планировали. Но несколько? Вроде несколько. А это уже в Мозыре.

Сразу я подошел, и двое за мной. Кто за вами шел? Точно Игорь Олиневич, а второй – либо Рязанович, либо Романов, потому что они там что-то еще решали вопрос, кто останется с радиостанцией за зданием. И у вас была радиостанция? Да, была радиостанция. То есть я их взглядом проводил, они подошли. Я, наверное, где-то был здесь, потому что наблюдал за той улицей, туда наблюдал, при этом держал связь со вторым участником. Двое человек, которые были ответственны за поджог, занимались уже у здания.

Где они находились, возле окна? Пойдемте. Да. Они подходили там, совершали подготовку. Наносили, по-моему, надпись. Я не видел просто всех этих манипуляций. То есть периодически посматривал на них, видел, что там что-то происходит, билось стекло. Билось стекло? [неразборчиво] Да, [неразборчиво] фомкой. Второй что делал? Второй что-то тоже – проводил какие-то манипуляции, подавал. То есть они вдвоем занимались. Ну, удар какой-то был? Да. Я не знаю, какого там плана – типа прямой либо размах.

Бутылка – туда? Точно так же, да, бутылка – туда же. Кто из них, там какие роли, я тоже не обратил внимание. Не понял, кто разбивал, кто там подавал, короче. Они еще какое-то время тут провели. Чиркнули спичку и забросили точно так же. Пламя как бы начало тлеть, ну, поджог произошел. Мы постояли тоже, понаблюдали. Я в рацию поинтересовался, какая ситуация там на дороге. Мне человек сообщил, что все чисто. Мы ушли. Григорий Азаренок:

А это и есть тот самый блатной писатель-недоучка Игорь Олиневич, еще один экстремист со стажем.

Боевой пистолет Stark. Вы где его взяли? Купил в Киеве. В период нахождения? Да. За сколько? Каким образом? Купил за 1 000 евро в даркнете. В 2015 году мужчина был помилован и выпущен из тюрьмы. Страну он тут же покинул, колесил по миру. По его признаниям, работал фрилансером в аутсорсинге. Много времени провел в Польше и Украине. Григорий Азаренок:

Любопытен еще один персонаж из захваченной четверки – Сергей Романов. В 2012 году был задержан в День Независимости на подъезде к Минску с самодельным взрывным устройством. КГБ о группе задержанных анархистов: все имели соответствующую диверсионную подготовку