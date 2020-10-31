КГБ о группе задержанных анархистов: все имели соответствующую диверсионную подготовку

Новости Беларуси. 28 октября вблизи украинской границы были задержаны четыре активиста анархического движения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Константин Бычек, начальник отдела следственного управления КГБ Беларуси:

Формирование преступной группы происходило на территории Украины, куда в августе 2020 года прибыл проживающий в Польше Олиневич. Встретившись в городе Киеве с Дубовским, они вооружились огнестрельным оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

Госпогранкомитет: вблизи украинской границы задержаны четверо анархистов с оружием

Все задержанные имели соответствующую диверсионную подготовку: обладали навыками взрывотехники, обращения с огнестрельным оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами, ориентирования на местности, мерами конспирации. По территории Республики Беларусь группа перемещалась исключительно в темное время суток.