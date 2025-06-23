«Неспровоцированная агрессия». Путин высказался об ударах США по Ирану

Во время встречи с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи российский лидер Владимир Путин осудил удары по Ирану, назвав их «неспровоцированной агрессией». Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что позиция России уже была четко изложена Министерством иностранных дел и остается неизменной.

Ранее МИД России осудил удары США по иранским ядерным объектам и призвал вернуться к дипломатии. Конфликт между Ираном и Израилем начался 13 июня и сопровождался взаимными ударами. Через девять дней к конфликту присоединились США, нанеся авиаудары по иранским ядерным объектам.