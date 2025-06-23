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Mehr: военная база США в Хасеке подверглась нападению

23 июня 2025 10:33
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Mehr: военная база США в Хасеке подверглась нападению-0

Американская военная база в Хасеке на северо-востоке Сирии была атакована. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на иранское информационное агентство Mehr.

Конфликт Израиля и Ирана начался в ночь на 13 июня, когда Тель-Авив ударил по иранским ядерным объектам. Операция была названа «Восстающий лев». В ответ на это Иран ударил по Израилю, а КСИР (Корпус стражей исламской революции, элитные войска ВС Ирана) объявил о начале операции «Правдивое обещание 3».

В ночь на 22 июня бомбардировщики США атаковали три ядерных объекта в Иране, о чем заявил американский лидер Дональд Трамп. Таким образом, Штаты вступили в конфликт спустя девять дней после эскалации.

Фото: pixabay

# Международная политика

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