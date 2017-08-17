Уборочная кампания-2017: в Гродненской области выявлен факт хищения 70 л дизтоплива на сельхозтехнике

Новости Беларуси. Страда находится на ежедневном контроле. За ходом уборочной кампании следят сотрудники милиции, МЧС и прокуратуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Но без нарушений не обходится. Так, в Гродненской области выявили факт хищения топлива на сельхозтехнике. Сотрудник скидельского предприятия установил на спидометр специальное прибор, который искажал показания счетчика. Проверка путевого листа показала: водитель вышел на линию без записи в сопроводительных документах. Не были указаны ни показания спидометра, ни остаток топлива в баке. Числилась только заправка в 90 литров, когда по факту бак был почти полным.