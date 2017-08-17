Уборочная кампания-2017: в Гродненской области выявлен факт хищения 70 л дизтоплива на сельхозтехнике

Но без нарушений не обходится. Так, в Гродненской области выявили факт хищения топлива на сельхозтехнике. Сотрудник скидельского предприятия установил на спидометр специальное прибор, который искажал показания счетчика. Проверка путевого листа показала: водитель вышел на линию без записи в сопроводительных документах. Не были указаны ни показания спидометра, ни остаток топлива в баке. Числилась только заправка в 90 литров, когда по факту бак был почти полным.

Новости Беларуси. Страда находится на ежедневном контроле. За ходом уборочной кампании следят сотрудники милиции, МЧС и прокуратуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Дудко, официальный представитель УВД Гродненского облисполкома:

Водители устанавливают специальные приборы, которые якобы показывают работу двигателя, показывают работу спидометра, а на самом деле транспортное средство находится в стоячем положении, никуда не двигается. В общей сложности установлено, что данный водитель присвоил себе 70 литров дизельного топлива. В отношении него составлен административный протокол, проводятся другие проверочные мероприятия.

За две неделе это уже второй факт хищения топлива в Гродненской области при помощи самодельных тумблеров.