В Минске пьяный мужчина убил котенка: СК возбудил уголовное дело

Новости Беларуси. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту жестокого обращения с животными.

Происшествие случилось недалеко от жилого дома по улице Руссиянова в Минске. Нетрезвый 56-летний мужчина несколько раз ударил котенка головой об стену. Питомец умер на месте трагедии после пяти ударов.

По информации СК, все произошло на глазах у прохожих, которые вызвали милицию. Один из очевидцев успел снять мужчину на видео.

Во время допроса нарушитель признался, что убил котенка из-за того, что тот его раздражал. Животное жило у женщины, с которой мужчина выпивал перед происшествием.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. В данный момент по факту инцидента проводится проверка.

В минувшие выходные в Минске хозяева заперли собаку в машине и ушли в магазин.