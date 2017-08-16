На Ванеева в Минске нашли 100-килограммовую авиационную бомбу

Новости Беларуси. Бомба времен войны парализовала движение в Минске. Несколько часов были закрыты для транспорта части улиц Ванеева и Долгобродской, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Опасную находку обнаружили здесь при проведении земляных работ. Район был оцеплен.