На Ванеева в Минске нашли 100-килограммовую авиационную бомбу

Новости Беларуси. Бомба времен войны парализовала движение в Минске. Несколько часов были закрыты для транспорта части улиц Ванеева и Долгобродской, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Опасную находку обнаружили здесь при проведении земляных работ. Район был оцеплен.
Руслан Браим, мастер строительной организации:
Производились строительные работы – копали котлован. Экскаватор обнаружил взрывное устройство. Эвакуировали людей, огородили рабочую зону лентой и позвонили в милицию.
Приехали саперы.
Со времен Великой Отечественной войны земля в этом месте хранила неразорвавшуюся авиационную бомбу. Ее вес около 100 килограммов. Об операции по разминированию в нашем вечернем эфире расскажут «Столичные подробности».