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В Смолевичском районе электропоезд насмерть сбил 14-летнего велосипедиста

16 августа 2017 18:52
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‍Новости Беларуси. Трагедия в Минской области. Скоростной электропоезд Stadler сбил школьника. Пути 14-летний мальчик пересекал на велосипеде. Как сообщили в УВД Миноблисполкома, он проигнорировал красный свет и закрытый шлагбаум.

Машинист заметил велосипедиста. Несмотря на экстренное торможение, столкновения не удалось избежать. Травмы, полученные мальчиком, оказались несовместимыми с жизнью.

Это пятый несчастный случай в Смолевичском районе с начала года.

Причем, как отмечают правоохранители, четыре произошли в летний период. Летние каникулы – радость для детей, а для врачей и спасателей – самая горячая пора. В это время ребята подвержены большей опасности и способны угодить в неприятную историю, подчас на кону – жизнь.

Спасатели о том, как родителям уберечь детей от беды – подробнее

# происшествия # Несчастный случай

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