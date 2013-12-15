В Минска на Чапаева прорвало трубу. Трамвай сошел с рельсов, подтоплены помещения, жители многих улиц остались без воды

Новости Беларуси. На улице Чапаева прорвало трубу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По предварительным данным, неудобство из-за ЧП в центре Минска на себе ощутили жители ряда улиц: Пулихова, Захарова, Азгура, и других. Был организован временный подвоз питьевой воды.



Виталий Дембовский, помощник начальника Минского городского управления МЧС:

Произошел порыв магистрального водовода холодного водоснабжения диаметром 900 мм, в результате чего произошло понижение давления в системе холодного водоснабжения в 96 жилых домах по 16 улицам города, а также: намыв грунта на трамвайные рельсы, вследствие чего трамвай № 7 с пассажирами сошел с рельсов (пострадавших нет), подтопление открытой территории площадки для разгрузки гипсового камня по ул. Козлова, 24 на площади 1200 кв. метров (уровень воды составлял около 1 метра), подтопление первого этажа административного здания (здание двухэтажное, на первом - гаражи, мастерские и подсобные помещения) по ул.Чапаева,4 (уровень воды составлял около 10 см), подтопление паркинга административного здания бизнес-центра по ул. Платонова, 1б (на нижнем уровне паркинга, где находилось 12 автомобилей, уровень воды составлял около 10 см).



В 21.00 давление воды у потребителей было восстановлено до требуемого (вода пущена по обводной сети). Причина порыва устанавливается, предполагаемая – старение материала водовода.

Обновлено 15.12.2013

Новости Беларуси. На месте до сих пор идут ремонтные работы — закончить их обещают к утру. Поврежденную трубу уже заменили на новую. Татьяна Ревизоре побывала на месте происшествия.

На место ЧП было непросто попасть даже съемочной группе. Проезд к перекрестку улиц Чапаева-Платонова закрыли. Всю ночь здесь и шли работы.

Диаметр поврежденного водовода внушительный — 90 сантиметров, отсюда и масштабы разлива. Воду приходилось откачивать с помощью компрессоров и не с одного подхода.

Татьяна Ревизоре, корреспондент СТВ:

Примерная глубина этого кратера 4 метров. Вода постепенно уходит, но находится здесь опасно, ведь с водой уходит земля.

На ликвидацию последствий были брошены все силы. Спасатели, дорожники, работники «Горводоканала».

Тем временем нужно было решить и другую задачу. Давление в системе водоснабжения понизилось в 96 домах по 16 центральным улицам. Для людей, в квартирах которых исчезла вода, был организован подвоз этой жидкости. Пять цистерн переезжали с точки на точку.

Но ближе к девяти часам появились хорошие новости. Воду пустили из дополнительных резервуаров. Из-за чего произошло ЧП, можно сказать, лишь изучив детали.

Анатолий Немкович, начальник производства УП «Минскводопровод»:

Причины произошедшего устанавливаются, потому что технологическое оборудование на отсосных станциях города работали в технологических режимах. Может всякое быть, в том числе и моральный износ данного водовода.

Олег Новиков, директор УП «Ремавтодор Партизанского района Минска»:

Вместе с водой, как правило, вымывается часть грунта, песчаного основания, и в этой области может образоваться пустота, которая может провалиться или дать просадку.

Дорожник со стажем Олег Прокофьевич утверждает, что такой случай в его тридцатилетней практике первый. Подводные камни, уверен он, могут вылезти даже весной.

Олег Новиков, директор УП «Ремавтодор Партизанского района Минска»:

Что касается тех последствий, которые могут возникнуть, это просадки, разрушения покрытия. Это придется уже оценивать после того, как пойдет транспорт, можно будет увидеть конкретно, какой объем работ по восстановления тротуара, бордюрного камня.

Сегодня мы вновь вернулись на этот перекресток. Трамвайное движение уже восстановлено, открыт путь автомобилям, однако работы здесь не утихают по сию минуту.

Татьяна Ревизоре, корреспондент СТВ:

Вот так выглядит поврежденная труба. Ее демонтировали сегодня утром. Чугунную конструкцию разорвало из-за перепадов давления.

Кстати, ее уже заменили, правда, закопают котлован только завтра. Специалисты вновь будут работать всю ночь. Уже утром можно будет перейти от восстановления к благоустройству.