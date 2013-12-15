Медведь разгуливает по посёлку Сураж Витебского района

Новости Беларуси. В окрестностях посёлка Сураж Витебского района бродит медведь. Местные жители видели его в огороде и в саду. Вероятнее всего, пишет региональная газета, косолапый не успел нагулять жиру, или его сон нарушили охотники.

Жыццё Прыдзвіння, региональная газета:

Лесник Суражского лесничества Виталий Литвинчук, делая обход квартала, заметил на опушке леса медведя, неуклюже стоявшего на задних лапах. Осмотревшись, косолапый, не торопясь, двинулся по безлесью в сторону населённого пункта. Заметили его суражане в огороде, саду, где топтался в поисках питания.

В 2012 году из-за аномально тёплой зимы в Беларуси медведи не могли залечь в спячку, а некоторые виды птиц остались зимовать. От потепления страдали кабаны, косули и олени.

Напомним, на этой неделе фактически в осадном положении оказались жители нескольких сёл Гомельской области. Людей терроризируют волки. В деревне Красное за это время хищники загрызли десятки домашних животных. Волки разгуливают по деревне, а люди боятся выйти из дому. Сейчас вся надежда напуганных людей на то, что опасных хищников все-таки выследят и ликвидируют (смотрите видео).