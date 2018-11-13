Студента подозревают в убийстве 21-летнего парня в Минске

Новости Беларуси. Студент подозревается в убийстве молодого человека в Минске.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на Следственный комитет, происшествие случилось вечером двенадцатого ноября. Учащийся второго курса одного из минских высших учебных заведений подозревается в убийстве. Молодой человек в нетрезвом состоянии нанес удары 21-летнему минчанину во время конфликта. Пострадавший скончался в медучреждении от полученных телесных повреждений.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Подозреваемого задержали.

Предполагаемое орудие убийства было изъято, назначен ряд экспертиз. Проводятся неотложные следственные действия, устанавливаются мотивы преступления. Допрошены свидетели, которые находились на месте происшествия.