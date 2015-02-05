Убийство Юлии Соломатиной: оглашение приговора заняло почти три часа, люди теряли сознание

Новости Беларуси. 5 февраля суд огласил приговор по весьма резонансному делу о жестоком убийстве Юлии Соломатиной. Трагедия произошла прошлым летом. Уже во время следствия стали известны по-настоящему шокирующие подробности этого дела.

Полгода расследования и две недели суда. Об этом Павел Цинявский думал 5 февраля едва ли. Во время оглашения приговора главный фигурант громкого дела редко поднимал глаза. Суд постановил: первые пять лет осужденный проведет в тюрьме. Оставшийся срок – в колонии строгого режима.

Людмила Соломатина, мать Юлии Соломатиной:

Я считаю, что суд выполнил свою работу в полном объеме. Все то, что они проделывали с телом, я считаю, было сделано для того, чтобы не получить максимальное наказание. Возможно, она убегала, тем более обнаружены следы ее крови на ручке входной двери и на пороге. Что там было, мы не знаем. Все только с его слов. Я не в праве выносить наказание, у нас есть закон, но от себя, наверное, чтобы они испытали все то, что они проделали с Юлей.

Следствие выяснило: Цинявский пьяный задушил девушку брючным ремнем. Причина – 18-летняя Юля отказалась от интимных отношений с ним.

Подробности произошедшего позже ужасают. Пытаясь скрыть следы убийства, мужчина начал расчленять тело. Топором попытался отрубить ногу, но у него не получилось.

Вторую попытку сделал, уже раздев девушку. Туловище, руки и голова. Все это планировал уничтожить, когда пришла мать.

Из показаний осужденного:

Приехала мать, увидела эту картину. Я рассказал про кошку <…> мама в истерике. Попросил помочь, сказал: прости меня, пожалуйста, я не знаю, что делать <…> Она не хотела, говорила вызывать милицию... Но все-таки согласилась на сокрытие. Что я уничтожу, она мне поможет...

Позже мать вместе с сыном уничтожили тело девушки с помощью мясорубки. Останки сожгли в лесу. Причем именно эти действия они не получили наказания вовсе.

За само убийство – 15 лет. Это максимальный срок по ч. 1 ст. 139 Уголовного Кодекса. За то, что Цинявский сжег паспорт жертвы – еще два года. Между тем, экспертиза признала женщину вменяемой. Точно так же, как и ее сына.

Приговор комментирует брат осужденного.

Брат осужденного:

Насколько суровый приговор? По моему мнению, слишком суровый. Сколько бы я хотел? Нисколько. Человек убил другого человека? Что я сделаю.

К слову, смягчающих обстоятельств в действиях обвиняемого суд не нашел. Точнее, не посчитал за таковые явку с повинной. Мужчина пришел в милицию уже после того, как его объявили в розыск.

Мать с сыном обязаны будут выплатить и штраф. На двоих – больше двух миллиардов рублей за моральный и материальный ущерб в пользу матери девушки.

Сергей Кротов, старший помощник прокурора Фрунзенского района Минска:

Сторона обвинения в полном объеме удовлетворена приговором. Условия отбывания наказания определены также в полном соответствии с позицией государственного обвинителя. Приговор законно обоснованный. Вместе с тем оценка данного приговора и вынесенного решения будет дана после получения копии приговора государственным обвинителем и ознакомления с протоколом судебного заседания.

В протоколе этого дела оказалось настолько много деталей, тяжелых для восприятия, что процесс оглашения приговора занял практически три часа. Присутствующие в зале, кроме обвиняемых, заслушивали речь судьи сидя, а один из народных заседателей даже потерял сознание.

Вынесенный приговор вступил в силу 5 февраля. Но у стороны защиты есть еще 10 дней, чтобы его обжаловать. Хотя комментировать, будет ли это сделано, адвокат обвиняемого категорически отказалась, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.