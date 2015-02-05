Убийца Юлии Соломатиной получил 17 лет лишения свободы, его мать — 2 года

Новости Беларуси. В громком деле об убийстве Юлии Соломатиной поставлена точка. Главный фигурант дела Павел Цинявский получил 17 лет лишения свободы. Такой вердикт вынес 5 февраля суд Фрунзенского района Минска. Наказание 26-летний минчанин будет отбывать в колонии строгого режима.

Такой срок — максимальный по 139 статье Уголовного кодекса.

И именно его запрашивал прокурор в ходе судебного процесса. За укрывательство приговорена к двум годам лишения свободы и мать осужденного.

Также суд постановил взыскать с осужденных 2 миллиарда рублей.

Эта сумма — возмещение морального вреда матери погибшей девушки.

Людмила Соломатина, мать Юлии Соломатиной:

Я считаю, что суд выполнил свою работу в полном объеме. Все то, что они проделывали с телом, я считаю, было сделано для того, чтобы не получить максимальное наказание. Возможно, она убегала, обнаружены следы ее крови на ручке входной двери и на пороге. Что там было, мы не знаем. Все только с его слов. Я не в праве выносить наказание, у нас есть закон, но от себя, наверное, чтоб они испытали все то, что они проделали с Юлей.

Напомним, Юлия Соломатина пропала в июле 2014 года после встречи с молодым человеком. Позже выяснилось, что тот, будучи пьяным, задушил ее брючным ремнём. О произошедшем парень рассказал матери. И уже вместе, скрывая следы преступления, они уничтожили личные вещи погибшей, тело расчленили и захоронили в лесном массиве в черте города. После этого скрывались в лесах Минской и Витебской областей. Согласно экспертизам, сын и мать признаны вменяемыми, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.