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Авиакатастрофа в Тайване: спасатели обнаружили тела еще нескольких пассажиров

05 февраля 2015 11:16
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Новости Тайваня. На острове Тайвань растет число жертв авиакатастрофы. Спасателям удалось обнаружить тела еще нескольких пассажиров. Теперь речь идёт о 32 погибших и 15 пострадавших. Однако эти числа не окончательны — поисково-спасательная операция продолжается, но по словам специалистов, надежда на спасение остальных пассажиров крайне мала.

Тем временем эксперты готовятся приступить к расшифровке «черных ящиков». Их данные смогут пролить свет на  точную причину крушения самолета. Пока же основной версией трагедии остаётся неисправность двигателя. Напомним, воздушное судно разбилось 4 февраля рано утром. На его борту находились 60 человек. Половина из них — туристы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Авиакатастрофа

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