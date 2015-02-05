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В Минске ликвидируют последствия загрязнения водоема у Национальной библиотеки

05 февраля 2015 11:13
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Новости Беларуси. В Минске ликвидируют последствия загрязнения водоема у Национальной библиотеки. В канал Слепянской водной системы попал мазут. Его содержание превысило норму в 20 раз. Как выяснили специалисты, нефтепродукты слили в ливневый колодец, откуда они и попали в водоем. Этиленпропиленовый каучук используется как гидроизолятор в строительстве.

Дмитрий Александрович, начальник отдела оперативного контроля Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:
Канешне, гэта сур’ёзна, таму што гэта водны аб’ект, ён злучаны з ракою Свіслач, таму гэта трэба тэрмінова ўбіраць. Прадстаўнікі “Водаканала” вызначылі, што з трубы пайшлі нафтапрадукты. На дадзены момант адбываюцца мерапрыемствы па тым, каб вызначыць, адкуль гэта ідзе.        

Напомним, масляные пятна минчане обнаружили 4 февраля. Спасатели незамедлительно прибыли на место происшествия и, для того чтобы они не распространялись дальше,  установили два рубежа боновых заграждений. В итоге площадь загрязнения составила около тысячи квадратных метров. Сейчас комиссия устанавливает виновных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

# происшествия # Загрязнение воды # Дмитрий Александрович

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